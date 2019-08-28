Эсекиэль Понсе заявил, что очень ждет матча с «Зенитом»
11:31
Форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в восьмом туре чемпионата России.
— Очень жду этого матча, — цитирует Понсе официальный сайт клуба. — Хочу продолжить доказывать команде, болельщикам и всем, кто в меня поверил, что могу приносить пользу в играх национального чемпионата. Это огромный шанс. Надеюсь, мы победим.
Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 1 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи
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