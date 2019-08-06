Эсекиэль Понсе: "Хочу извиниться за удаление. Впредь буду играть осторожнее

Нападающий "Спартака" Эсекиэль Понсе принес извинения вратарю "Динамо" Антону Шунину за столкновение в матче 4-го тура РПЛ (0:0). Форвард получил за фол прямую красную карточку.

- Прежде всего я хотел бы попросить прощения у вратаря "Динамо" Антона Шунина за произошедшее во время субботнего матча столкновение, - сказал Понсе в видео, опубликованном на официальном YouTube-канале "Спартака". - Также я хотел бы извиниться перед "Спартаком", его болельщиками, игроками и тренерским штабом - всеми членами семьи "Спартака" за то, что своим удалением заставил своих товарищей сделать огромное усилие над собой в той игре. Им это удалось, за что я им безмерно благодарен.

Моя манера игры такова, действую в штрафной на скорости и на опережение, всегда стараюсь доигрывать эпизод до конца. Однако, когда в том эпизоде Бакаев подал в штрафную, я пошел на мяч, и слишком поздно увидел вратаря "Динамо", поэтому и не смог избежать столкновения. Никакого злого умысла с моей стороны не было, и я очень сожалею о случившемся.

Еще раз хочу перед всеми извиниться. На ошибках учатся, поэтому обещаю, что впредь буду играть осторожнее.