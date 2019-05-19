12:33 | Футбол — РПЛ

"Енисей" – "Динамо": стартовые составы команд

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"Енисей" и "Динамо" назвали стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Красноярске сегодня, 19 мая, начало – в 14.00 (мск).

Стартовый состав "Енисея": Юрченко – Ятченко, Грицаенко, Данченко, Комолов – Торбинский, Семакин, Огуде, Сарр – Соболев, Кутьин.

Стартовый состав "Динамо": Шунин – Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев – Юсупов, Жоаузинью, Теттех, Кардозу – Луценко, Панченко.

"Енисей" с 19 очками занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ. "Динамо" с 31 баллом располагается на 12-й строчке.

 

 

Енисей – Динамо

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https://premierliga.ru/match/match_12801.html

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