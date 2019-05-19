"Енисей" – "Динамо": стартовые составы команд

"Енисей" и "Динамо" назвали стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Красноярске сегодня, 19 мая, начало – в 14.00 (мск).
Стартовый состав "Енисея": Юрченко – Ятченко, Грицаенко, Данченко, Комолов – Торбинский, Семакин, Огуде, Сарр – Соболев, Кутьин.
Стартовый состав "Динамо": Шунин – Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев – Юсупов, Жоаузинью, Теттех, Кардозу – Луценко, Панченко.
"Енисей" с 19 очками занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ. "Динамо" с 31 баллом располагается на 12-й строчке.
Наш состав на матч #ЕнисейДинамо pic.twitter.com/dQCF5i0mVC– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 19 мая 2019 г.
Третий матч подряд основной состав московского "Динамо" выглядит одинаково. #ЕнисейДинамо начнем в 14:00– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 19 мая 2019 г.
Прямая трансляция на канале @matchpremier.#твоякоманДа pic.twitter.com/jLwpiEjcda
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр