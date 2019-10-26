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Эмоциональное заявление президента «Ростова» после победы над «Сочи»

22:44
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц эмоционально поздравил всех с победой над «Сочи» (2:0) в матче 14-го тура чемпионата России.

«От лица всей команды и от себя лично я благодарю наших болельщиков за поддержку во время сегодняшнего матча. С Победой!!! Нам очень нужна Ваша поддержка. Мы — одна команда, наша сила в единстве. Мы — «Ростов», — цитирует Арутюнянца пресс-служба клуба.

После субботних матчей «Ростов» располагается на 3-м месте РПЛ с 29 очками. Столько же баллов у «Зенита» и «Локомотива», но у этих команд игра в запасе.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13021

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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