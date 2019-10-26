Эмоциональное заявление президента «Ростова» после победы над «Сочи»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц эмоционально поздравил всех с победой над «Сочи» (2:0) в матче 14-го тура чемпионата России.

«От лица всей команды и от себя лично я благодарю наших болельщиков за поддержку во время сегодняшнего матча. С Победой!!! Нам очень нужна Ваша поддержка. Мы — одна команда, наша сила в единстве. Мы — «Ростов», — цитирует Арутюнянца пресс-служба клуба.

После субботних матчей «Ростов» располагается на 3-м месте РПЛ с 29 очками. Столько же баллов у «Зенита» и «Локомотива», но у этих команд игра в запасе.