Медведев: «Зенит» не заслужил победы, «Спартак» заслужил ничью»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал результат матча 19-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«Зенит» не заслужил победы, «Спартак» заслужил ничью», — приводит слова Медведева РИА «Новости».

Матч пропускал нападающий «Спартака» Квинси Промес, который был задержан в аэропорту ОАЭ и не смог вылететь в Россию.

Сине-бело-голубые набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые с 31 очком поднялись на 4-ю строчку.