Медведев: «Зенит» не заслужил победы, «Спартак» заслужил ничью»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал результат матча 19-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).
«Зенит» не заслужил победы, «Спартак» заслужил ничью», — приводит слова Медведева РИА «Новости».
Матч пропускал нападающий «Спартака» Квинси Промес, который был задержан в аэропорту ОАЭ и не смог вылететь в Россию.
Сине-бело-голубые набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые с 31 очком поднялись на 4-ю строчку.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
2
|Зенит
|19
|11
|4
|4
|35-17
|37
|
3
|Динамо
|19
|9
|8
|2
|31-23
|35
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Спартак
|19
|9
|4
|6
|27-24
|31
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|30-25
|31
|
7
|Рубин
|19
|8
|5
|6
|18-22
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
10
|Пари НН
|19
|7
|4
|8
|16-17
|25
|
11
|Факел
|19
|5
|7
|7
|16-20
|22
|
12
|Ахмат
|19
|5
|5
|9
|19-23
|20
|
13
|Урал
|19
|5
|4
|10
|18-29
|19
|
14
|Оренбург
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
15
|Балтика
|19
|3
|5
|11
|12-24
|14
|
16
|Сочи
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|8.03
|14:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 2
|8.03
|18:30
|
Ростов – Краснодар
|2 : 1
|9.03
|14:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|9.03
|16:30
|
Рубин – Пари НН
|- : -
|9.03
|19:00
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|10.03
|14:00
|
Оренбург – Балтика
|- : -
|10.03
|16:30
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|10.03
|19:00
|
Спартак – Факел
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|16
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5
Новости