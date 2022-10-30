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Сегодня, 12:30

Вернется ли Дзюба зимой в РПЛ? Мнение комментатора Керимова

Керимов не верит, что зимой Дзюба вернется в Россию
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Эльвин Керимов не верит, что зимой нападающий «Аданы» Артем Дзюба вернется в Россию.

— Не сломается ли Дзюба сейчас психологически? В «Зените» он долгие годы был на ведущих ролях, а тут — глухой запас...

— У Дзюбы, согласитесь, хватало сложных периодов в карьере. Уходы в аренду в «Томь», «Арсенал». Он знает, как бороться с такими ситуациями. Конечно, Артем недоволен ролью запасного, и сейчас Артем несчастлив. А чему радоваться? Тебя подписали на солидный контракт, представили как звезду, ты в первом же матче забиваешь «Фенеру», а потом садишься на лавку и не выходишь. Да, это сложно и, возможно, что-то новое для него, потому что другая среда, другой чемпионат. И Дзюба там не прима. В Турции таких, как он, человек 20-30, а то и 40. Однако, мне кажется, ментально Дзюба готов к такому вызову, будет бороться за место в составе.

— А не считаете, что руководители «Аданы» решат зимой с ним расстаться, если он в ближайших турах себя никак не проявит?

— Здесь нужно знать условия контракта. Объявлен срок 1+1, но я не в курсе, какие в нем нюансы. Будут ли ему искать клуб для аренды на полгода? Появятся ли команды, которые захотят его подписать и удовлетворить его финансовые амбиции? Не думаю, что в очередь за Дзюбой выстроятся клубы за пределами России. И захочет ли сам Артем уезжать из Турции?

— А вы исключаете его возвращение в Россию зимой?

— Если бы Артем хотел, он бы остался летом в России. У него же была такая возможность. В Турцию он уехал не просто так. Человек пожелал сменить обстановку. Зная его характер, думаю, Дзюба не захочет сдаваться. Это не в его правилах, не похоже на него. Если Артем вернется из Турции в Россию, ничего там не добившись, это будет выглядеть довольно странно.

Артем Дзюба. «Зимой Дзюба не вернется в Россию. Не в его правилах сдаваться!» Эксперт — о шансах форварда в Турции

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Артем Дзюба
РПЛ
ФК Адана Демирспор
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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