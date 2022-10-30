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Сегодня, 13:06

Никитин — об отстранении игроков «Химок»: «Прекрасно осознаю, что тренер не враг сам себе»

Мария Гусева
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Защитник «Химок» Алексей Никитин отреагировал на отстранение от тренировок с основной командой защитников Брайана Идову и Дмитрия Тихого.

«Когда тренер отстранял Тихого и Идову, он объяснил им причины такого решения. На меня это никак не повлияло. Прекрасно осознаю, что тренер не враг сам себе. Никто не хочет быть уволенным, все хотят побеждать. Если он отстранил игроков, значит считает, что так добьется результата. Для меня это абсолютно простая ситуация», — цитирует Sport24 Никитина.

10 октября стало известно, что главный тренер «Химок» Спартак Гогниев отстранил от тренировок с командой защитников Брайна Идову и Дмитрия Тихого, а также полузащитника Илью Камышева.

«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (9 очков).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-30-nikitin-pro-resheniye-gogniyeva-otstranit-tikhogo-i-idovu-prekrasno-osoznayu-chto-trener-ne-vrag-sam-sebe

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

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1.80

Ф2(-1.5)

22%

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17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
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П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

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Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

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14%

2.17
Алексей Никитин
Брайн Идову
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
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Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
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