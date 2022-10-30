Газзаев объяснил эмоциональное поведение Гогниева: «У «Химок» не видно ни игры, ни ее качества»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев оценил в комментарии для «СЭ» результаты «Химок» в текущем сезоне чемпионата России.

«Мы видим пример «Химок», после смены трех тренеров ситуация там становится все хуже и хуже. Думаю, что они привыкают к крупным поражениям. Много авантюры в игре. Не видно ни игры, ни ее качества. Видим, что в «Химках» очень большие проблемы. Отсюда мы видим внутреннее психологическое состояние команды и главного тренера», — сказал Газзаев «СЭ».

«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда с 9 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.