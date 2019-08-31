Элдор Шомуродов: «Хочу стать лучшим бомбардиром чемпионата России»

Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов поделился эмоциями после победы в матче 8-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1). В этой игре 24-летний форвард сделал дубль и с 7 голами стал лидером гонки бомбардиров.

— Можно ли отдать статуэтку Никите Чернову? Да, наверное, — сказал Шомуродов в эфире «Матч премьер». — Что касается игры, то первые 30 минут были очень нервные. Все мы понимали, что игра будет тяжелая, за 6 очков. Примерно после 30-й минуты наша команда почувствовала уверенность в себе и добилась необходимого результата.

Я слежу за бомбардирской гонкой и конечно, хочу стать лучшим бомбардиром чемпионата и помогать команде набирать очки.

«Локомотив» — «Ростов»: видео всех голов //

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