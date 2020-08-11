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Ekuriren Sport: нападающий ЦСКА Н'Диай арендован клубом из Швеции

10:58
Лассана Н&#039;Диай (справа). Фото Instagram
Лассана Н&#039;Диай (справа). Фото Instagram
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Нападающий ЦСКА Лассана Н'Диай арендован шведским клубом «Эскильстуна», сообщает Ekuriren Sport.

По информации источника, 19-летний малиец будет выступать за команду из первой лиги Швеции (второй по силе дивизион страны) до конца сезона, который завершится в Швеции в декабре 2020 года.

Н'Диай перешел в ЦСКА летом 2018 года, за все время он провел 20 матчей за молодежную команду армейцев, на его счету 6 голов и 2 результативных передачи.

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