Круговой: «У Карпина очень много тактики, а у Семака регулярные квадраты»

Защитник «Зенита» и сборной России Данил Круговой рассказал, чем главный тренер питерского клуба Сергей Семак отличается от тренера национальной команды Валерия Карпина.

«У Карпина очень много тактики на большом пространстве. А с Сергеем Богдановичем регулярные квадраты на маленьких площадях, идет упор на интенсивность. Тактика тоже есть, но не так много, как у Валерия Георгиевича. Там каждый день тактика на все поле», — цитирует Кругового Sport24.

23-летний Круговой в этом сезоне провел 20 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отдал 2 передачи. За сборную в 2021 году он провел 4 матча и забил 1 гол.