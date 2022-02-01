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Круговой: «У Карпина очень много тактики, а у Семака регулярные квадраты»

Роман Шишов
Корреспондент

Защитник «Зенита» и сборной России Данил Круговой рассказал, чем главный тренер питерского клуба Сергей Семак отличается от тренера национальной команды Валерия Карпина.

«У Карпина очень много тактики на большом пространстве. А с Сергеем Богдановичем регулярные квадраты на маленьких площадях, идет упор на интенсивность. Тактика тоже есть, но не так много, как у Валерия Георгиевича. Там каждый день тактика на все поле», — цитирует Кругового Sport24.

23-летний Круговой в этом сезоне провел 20 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отдал 2 передачи. За сборную в 2021 году он провел 4 матча и забил 1 гол.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-02-01-krugovoy-rasskazal-chem-karpin-otlichayetsya-ot-semaka-v-plane-trenirovok
Валерий Карпин
Данил Круговой
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