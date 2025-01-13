Вьештица: «Если бы я не выучил язык за 12 лет в России, люди подумали бы, что я тупой»

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица в интервью «СЭ» рассказал, почему выучил русский язык.

— Ты до сих пор здорово говоришь на русском. Есть практика?

— Никакой постоянной практики нет. У меня остались друзья в России, мы иногда общаемся. Плюс прилетал в Петербург на матч легенд, там тоже удалось поговорить с ребятами. Уже когда-то говорил об этом: если бы я не выучил язык за 12 лет, проведенных в России, люди подумали бы, что я тупой. Будем честны, ха-ха!

— Но были и есть примеры игроков, которые так не считают. И не хотят учить русский.

— Это мое мнение, за других говорить не хочу. Тем более русский и сербский языки очень похожи. В этом плане, в отличие от южноамериканцев, мне было гораздо легче, — сказал он «СЭ».

Вьештица выступал за «Зенит» с 2002 по 2006 год. Вместе с петербургской командой защитник стал обладателем Кубка премьер-лиги, а также завоевал серебряные медали чемпионата России. Также серб играл за «Ростов», «Шинник», белградский «Партизан», сочинскую «Жемчужину», «Урал» и петербургское «Динамо».