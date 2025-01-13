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Сегодня, 17:30

Вьештица: «Если бы я не выучил язык за 12 лет в России, люди подумали бы, что я тупой»

Роман Кольцов
Корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица в интервью «СЭ» рассказал, почему выучил русский язык.

— Ты до сих пор здорово говоришь на русском. Есть практика?

— Никакой постоянной практики нет. У меня остались друзья в России, мы иногда общаемся. Плюс прилетал в Петербург на матч легенд, там тоже удалось поговорить с ребятами. Уже когда-то говорил об этом: если бы я не выучил язык за 12 лет, проведенных в России, люди подумали бы, что я тупой. Будем честны, ха-ха!

— Но были и есть примеры игроков, которые так не считают. И не хотят учить русский.

— Это мое мнение, за других говорить не хочу. Тем более русский и сербский языки очень похожи. В этом плане, в отличие от южноамериканцев, мне было гораздо легче, — сказал он «СЭ».

Вьештица выступал за «Зенит» с 2002 по 2006 год. Вместе с петербургской командой защитник стал обладателем Кубка премьер-лиги, а также завоевал серебряные медали чемпионата России. Также серб играл за «Ростов», «Шинник», белградский «Партизан», сочинскую «Жемчужину», «Урал» и петербургское «Динамо».

Милан Вьештица и&nbsp;инспектор ДПС. «Полез к гаишнику за его значком, он все понял и начал наезжать». Вьештица — о «Зените» и жизни в России
ФК Зенит
Милан Вьештица
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«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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