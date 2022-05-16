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Сегодня, 19:36

Экс-защитник «Рубина» Попов рассказал о главной проблеме команды

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о проблемах клуба в текущем сезоне.

«Рубин» уже три года не может нормально научиться играть в обороне, — приводит слова Попова Betonmobile.ru. — Другое дело, что они раньше вылазили за счет креативных исполнителей в атаке: Дениса Макарова, Хвичи Кварацхелии. На таком кураже они и «перли», а целостной игры у них не было. А сейчас все и проявилось: только ушли 2-3 исполнителя, которые могли отличиться в любой ситуации — команда посыпалась.

Говорил об этом еще два года назад — у Слуцкого нет хребта. Он хочет креативно играть в атаку, но чуть только «Рубин» не справляется — все сыпется. Так сейчас и получается.

«Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками в 29 матчах.

Источник: https://betonmobile.ru/aleksey-popov-rubin-uzhe-tri-goda-ne-mozhet-normalno-nauchitsya-igrat-v-oborone
ФК Рубин (Казань)
Алексей Попов
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3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
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 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
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 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
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 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
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 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
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