Ветеран «Спартака» об ошибочном пенальти «Краснодара»: «За грубые ошибки судей отстраняют»

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал итоги заседания ЭСК РФС по 21 туру Тинькофф РПЛ. Комиссия признала, что арбитр Евгений Кукуляк в матче «Спартак» — «Краснодар» (1:2) ошибочно назначил пенальти в ворота красно-белых на 84-й минуте игры.

«Комиссия же есть, она должна решать вопрос по санкцям за такие ошибки. Сейчас не знаю, есть ли какие-то изменения в таких случаях. Когда судья делает грубейшие ошибки, которые влияют на результат матча, конечно, его отстраняют. По крайней мере раньше так было», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее 17 марта работу Кукуляка в матче с «Краснодаром» раскритиковала экс-член совета директоров «Спартака» Зарема Салихова.