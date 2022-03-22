В «Торино» рассказали, что в Серии А обсуждали вопрос об отказе подписывать игроков РПЛ

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти прокомментировал «СЭ» информацию о том, что клубы серии А достигли джентльменского соглашения не подписывать игроков из российской премьер-лиги.

Ранее об этом сообщил «Чемпионат».

«Мы обсуждали в лиге договоренность не подписывать игроков из РПЛ», — сказал Ваньяти «СЭ».

7 марта ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона. Футболисты и тренеры могут воспользоваться этим правом до 7 апреля включительно.