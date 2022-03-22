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Сегодня, 21:28

В «Торино» рассказали, что в Серии А обсуждали вопрос об отказе подписывать игроков РПЛ

Данил Алешин
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти прокомментировал «СЭ» информацию о том, что клубы серии А достигли джентльменского соглашения не подписывать игроков из российской премьер-лиги.

Ранее об этом сообщил «Чемпионат».

«Мы обсуждали в лиге договоренность не подписывать игроков из РПЛ», — сказал Ваньяти «СЭ».

7 марта ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона. Футболисты и тренеры могут воспользоваться этим правом до 7 апреля включительно.

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