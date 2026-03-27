Овчинников — о Слуцком: «Для меня он как тренер — номер один»

Экс-тренер ЦСКА и сборной России Сергей Овчинников, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о Леониде Слуцком.

— Ваши слова: «Для меня Слуцкий как тренер — number one». В чем?

— Организация тренировочного процесса. Глубокое понимание футбола. Умение донести до игроков, что нужно делать на поле. Впечатлило, насколько четко у него все отлажено. Никаких шараханий.

— В Китай вас с собой зазывал?

— Нет. Леонид Викторович меня в «Рубин» приглашал. Я хотел с ним работать, вдобавок понимал, что с Гончаренко уже не всегда получится договориться. Но решение надо было принимать быстро, и я остался в ЦСКА.

— Что удержало?

— Семья. Москва. Со временем стало ясно: лучше бы ушел в «Рубин».

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