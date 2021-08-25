Петрус Бумаль не прилетал в Россию для переговоров с «Нижним Новгородом»
14:56
Как стало известно «СЭ», 28-летний камерунец Петрус Бумаль не прилетал в Нижний Новгород для переговоров с командой.
В клубе подтвердили, что интерес к игроку есть, но стороны находятся только на уровне общения. Никаких официальных предложений к 28-летнему полузащитнику не поступало.
Последним клубом 28-летнего камерунца был турецкий «ББ Эрзурумспор», за который Бумаль сыграл 33 матча. Бумаль выступал за «Урал» с 2017 по 2020 год, ни разу не отметившись забитым мячом в премьер-лиге.
Читайте также
«Алана говорит, что ей не хватает денег? Я перевел ей 11 миллионов». Интервью Мамаева, из-за которого Нобель ушел с «Матч ТВ»
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю