Петрус Бумаль не прилетал в Россию для переговоров с «Нижним Новгородом»

Как стало известно «СЭ», 28-летний камерунец Петрус Бумаль не прилетал в Нижний Новгород для переговоров с командой.

В клубе подтвердили, что интерес к игроку есть, но стороны находятся только на уровне общения. Никаких официальных предложений к 28-летнему полузащитнику не поступало.

Последним клубом 28-летнего камерунца был турецкий «ББ Эрзурумспор», за который Бумаль сыграл 33 матча. Бумаль выступал за «Урал» с 2017 по 2020 год, ни разу не отметившись забитым мячом в премьер-лиге.