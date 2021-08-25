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Петрус Бумаль не прилетал в Россию для переговоров с «Нижним Новгородом»

14:56
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Как стало известно «СЭ», 28-летний камерунец Петрус Бумаль не прилетал в Нижний Новгород для переговоров с командой.

В клубе подтвердили, что интерес к игроку есть, но стороны находятся только на уровне общения. Никаких официальных предложений к 28-летнему полузащитнику не поступало.

Последним клубом 28-летнего камерунца был турецкий «ББ Эрзурумспор», за который Бумаль сыграл 33 матча. Бумаль выступал за «Урал» с 2017 по 2020 год, ни разу не отметившись забитым мячом в премьер-лиге.

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Артем Бухаев все материалы автора

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