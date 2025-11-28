Экс-вратарь «Краснодара» и «Зенита» Крицюк завершил карьеру

Бывший голкипер «Краснодара», «Зенита», «Браги» и сборной России Станислав Крицюк объявил о завершении карьеры.

«Я завершил карьеру еще зимой», — цитирует «РБ Спорт» Крицюка.

Последним клубом 34-летнего Крицюка стала «Тюмень», за которую он провел шесть матчей в прошлом сезоне.

Большую часть карьеры вратарь отыграл в Португалии, защищая ворота «Браги», «Белененсеша», «Жил Висенте» и «Риу Аве». В России он выступал за «Краснодар» и «Зенит».

В составе сборной России футболист провел два матча: с командами Катара и Литвы в 2016 году.