Думбия: «Акинфеев и Алексей Березуцкий шутили над моим возрастом. Считали, что я старый»

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия в интервью «СЭ» поделился мнением о шутках со стороны одноклубников.

— После матча с «Динамо» Махачкала в Кубке России над вашей формой шутили Акинфеев и Алексей Березуцкий.

— Я больше не тренируюсь, набрал вес, вот они и смеются надо мной.

— Когда вы были игроком, они так же шутили?

— Они еще больше смеялись надо мной! Но не над физической формой, тогда я был прекрасен. Они шутили над моим возрастом. Считали, что я старый.

Думбия выступал за ЦСКА с июня 2010 по январь 2015 года, после чего перешел в «Рому». Впоследствии форвард играл за армейцев на правах аренды из итальянского клуба с августа по декабрь 2015 года.

Ивуариец провел за армейцев 150 матчей, забил 95 мячей и отдал 36 голевых передач.