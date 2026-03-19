Шунин заявил о желании начать обучение на получение тренерской лицензии

Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин в комментарии для «СЭ» заявил, что в ближайшее время хочет начать обучение на тренерскую лицензию.

— На этой неделе у меня была первая встреча по видеосвязи и знакомство насчет начала обучения на тренерскую лицензию УЕФА А+В. Я был футболистом, потом отучился на спортивного менеджера в РФС, а теперь хочу посмотреть на футбол со стороны тренера. Потому что любая ситуация со всех сторон выглядит по-разному. Хочется понять, как мыслит тренер, почему он принимает следующие решения, которые может не понять конкретный футболист.

— В ноябре была информация, что вы можете получить должность в «Балтике».

— Что касается «Балтики», то вопрос пока закрыт. Клуб отлично выступает. Надеюсь, что они порадуют своих болельщиков положительной игрой и прекрасными результатами. Что они сейчас и делают. А если получится побороться за медали, то будет вообще сенсация.

Шунин завершил карьеру в 2025 году. Вратарь провел всю карьеру в «Динамо». На его счету 366 матчей, 408 пропущенных мячей и 125 игр на ноль.