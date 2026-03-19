Вратарь «Динамо» Расулов: «Попал песок в глаза. С Угальде летел, наверное»

Вратарь «Динамо» Курбан Расулов в разговоре с «СЭ» высказался о своем игровом времени.

— Ты довольно часто играешь именно против сильных соперников. Как тебе?

— Интересно! В таких играх и проверяется уровень. В матче против «Спартака» была отличная атмосфера, 35 тысяч болельщиков. Шум, гам. Всегда интересно и вдвойне приятно играть в таких условиях.

— Не давило количество фанатов «Спартака»?

— Нет. Было бы еще больше, ничего не изменилось бы. Были бы такие же кричалки, может, чуть погромче гул, и все.

— В моменте тебе попали в глаз?

— Песок попал в глаза. Сейчас все нормально.

— С кого летел песок?

— С Угальде, наверное.

18 марта «Спартак» выиграл у московского «Динамо» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0.

В первом матче «Динамо» одержало победу со счетом 5:2, поэтому вышло в финал Пути РПЛ и сыграет с «Краснодаром».

«Спартак» во втором этапе полуфинала Пути регионов встретится с «Зенитом». Игра пройдет в Санкт-Петербурге.

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