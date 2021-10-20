Экс-тренер «Зенита» Адвокат считает, что ЦСКА не показывает должного уровня игры

Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат на встрече с тренерами академии сине-бело-голубых поделился мнением о результатах клубов РПЛ в еврокубках.

— С чем связаны провальные результаты российских клубов в еврокубках?

— Здесь все упирается в то, как люди в командах работают с футболистами. Например, ЦСКА. В команде индивидуально сильные футболисты, но они не показывают того уровня, которого от них ждут. Я играл против ЦСКА с «Фейеноордом» год назад. В одном матче мы вдесятером сыграли вничью, а в другом уверенно победили соперника. Хотя я видел, что на поле у ЦСКА высококлассные футболисты. Но почему они не показывали должного уровня, я не знаю.

Вчера, 19 октября, «Селтик» победил «Ференцварош» (2:0) в перенесенном матче Лиги Европы, благодаря чему Шотландия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА. Россия опустилась на 10-ю строчку.