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Матчи РПЛ и КХЛ в Москве, которые могут пройти без зрителей

13:13
Спортивные мероприятия в столице могут пройти без зрителей. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Спортивные мероприятия в столице могут пройти без зрителей. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Правительство Москвы рассматривает введение краткосрочного локдауна из-за ситуации с коронавирусом во время нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября, сообщает Forbes.

По информации источника, в период нерабочих дней в Москве будут закрыты торговые центры, рестораны, кафе, а также запрещено посещение массовых мероприятий.

Спортивные мероприятия в столице также могут пройти без зрителей.

В случае, если власти введут локдаун, зрители не будут допущены на матч 13-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Ростов» (30 октября), а также на встречи 14-го тура «Спартак» — «Локомотивом» (7 ноября) и «Динамо» — «Краснодар» (6 ноября).

Без зрителей также пройдут игры регулярного чемпионата КХЛ. У ЦСКА запланированны домашние матчи против «Автомобилиста» (2 ноября) и СКА (7 ноября), у московского «Динамо» — против «Амура» (5 ноября), у «Спартака» — против минского «Динамо» и «Сибири» (6-7 ноября).

Дополнительная информация:

https://www.forbes.ru/biznes/443423-vlasti-moskvy-obsuzdaut-vvedene-kratkosrocnogo-lokdauna-s-30-oktabra-po-7-noabra

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