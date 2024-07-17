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17 июля, 23:50

Бушманов: «Время Жиго в «Спартаке» прошло»

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов считает, что время защитника «Марселя» Самуэля Жиго в российском клубе прошло.

«Жиго не нужен нынешнему «Спартаку». Его время в команде прошло. В «Спартаке» много центральных защитников. Они достаточно квалифицированные и могут справиться с поставленными задачами. Жиго нет смысла возвращаться в «Спартак», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Жиго выступал за «Спартак» с 2018-го по 2022 год. Защитник провел 110 матчей за красно-белых, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Самюэль Жиго
ФК Марсель
ФК Спартак (Москва)
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