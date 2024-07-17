Газзаев оценил трансферную политику ЦСКА
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» оценил трансефрную политику клуба этим летом.
Перед сезоном-2024/25 армейцы подписали защитника Данила Кругового, полузащитника Рифата Жемалетдинова, а также нападающих Секу Койта и Артема Шуманского.
«Пока мне сложно оценить возможности и качества новичков ЦСКА, и насколько они помогут клубу. Сейчас только национальное первенство покажет, насколько правильными были трансферная политика клуба и выбор нового главного тренера. Только результаты команды дадут ответ на то, насколько все было сделано правильно», — сказал Газзаев «СЭ».
В первом туре чемпионата России-2024/25 ЦСКА сыграет на выезде против «Ростова». Матч пройдет 20 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.
(Денис Сафронов)
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|И
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -