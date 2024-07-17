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17 июля, 23:04

Газзаев оценил трансферную политику ЦСКА

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» оценил трансефрную политику клуба этим летом.

Перед сезоном-2024/25 армейцы подписали защитника Данила Кругового, полузащитника Рифата Жемалетдинова, а также нападающих Секу Койта и Артема Шуманского.

«Пока мне сложно оценить возможности и качества новичков ЦСКА, и насколько они помогут клубу. Сейчас только национальное первенство покажет, насколько правильными были трансферная политика клуба и выбор нового главного тренера. Только результаты команды дадут ответ на то, насколько все было сделано правильно», — сказал Газзаев «СЭ».

В первом туре чемпионата России-2024/25 ЦСКА сыграет на выезде против «Ростова». Матч пройдет 20 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.

(Денис Сафронов)

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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