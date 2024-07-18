Кечинов: «Приход Станковича и Николича не повлияет на принципиальность дерби «Спартак» — ЦСКА»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов считает, что матчи против ЦСКА не станут более принципиальными после прихода в клубе сербских специалистов.

«Уже испокон веков дерби «Спартак» — ЦСКА является главным матчем чемпионата. Еще до прихода Станковича и Николича это все зародилось. Не думаю, что их приход повлияет на принципиальность и добавит какой-то «перчинки» или «остринки». Многие футболисты пропитаны тем, что это одни из самых важных матчей в чемпионате. Все как было, так и останется в этом сезоне», — цитирует Legalbet Кечинова.

«Спартак» сыграет на выезде с ЦСКА 3 ноября в 14-м туре РПЛ сезона-2024/25.