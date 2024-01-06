Балахнин предположил, почему «Зенит» отдал Ренана в аренду

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о переходе защитника Роберта Ренана из «Зенита» в «Интернасьонал».

«Он был техничный, пытался как-то играть в атаку. Но не очень надежный защитник, не устраивал он тренерский штаб Сергея Семака. Поэтому и были поиски защитников и замены на его место. Вот, пожалуйста, нашли Нино», — цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

20-летний Ренан перешел в «Интернасьонал» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца 2024 года.

За «Зенит» защитник всего провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями.