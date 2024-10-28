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Сегодня, 14:42

Марцел Личка заявил, что тратит около 50 тысяч рублей в месяц

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о своих примерных тратах в месяц на жизнь в Москве.

По словам чешского тренера, он не любит совершать дорогие покупки, чтобы показать свое богатство.

«Футболист «Зенита» тратит 300 евро в месяц? Он тратит 300, а я — примерно 500 евро в месяц. У нас на базе есть завтрак и обед, значит, я не теряю деньги на еду. Только вечером могу сходить в «Ашан» и купить себе все, что захочу, либо останусь поесть», — цитирует Личку Sport24.

47-летний специалист возглавляет «Динамо» с лета 2023 года. Ранее он работал главным тренером в «Оренбурге» и брестском «Динамо».

После 13 туров бело-голубые с 26 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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ЦСКА – Факел
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26.10 19:00
Ростов – Ахмат
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Оренбург – Рубин
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Пари НН – Спартак
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