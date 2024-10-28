Марцел Личка заявил, что тратит около 50 тысяч рублей в месяц

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о своих примерных тратах в месяц на жизнь в Москве.

По словам чешского тренера, он не любит совершать дорогие покупки, чтобы показать свое богатство.

«Футболист «Зенита» тратит 300 евро в месяц? Он тратит 300, а я — примерно 500 евро в месяц. У нас на базе есть завтрак и обед, значит, я не теряю деньги на еду. Только вечером могу сходить в «Ашан» и купить себе все, что захочу, либо останусь поесть», — цитирует Личку Sport24.

47-летний специалист возглавляет «Динамо» с лета 2023 года. Ранее он работал главным тренером в «Оренбурге» и брестском «Динамо».

После 13 туров бело-голубые с 26 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.