Круговой опубликовал фотографию с Александром Медведевым: «Всем спасибо! Все свободны»
Защитник «Зенита» Данил Круговой в своем Telegram-канале опубликовал фотографию с председателем правления клуба Александром Медведевым.
«Всем спасибо! Все свободны», — написал Круговой.
17 января этого года ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым. Соглашение футболиста с армейским клубом будет действовать до конца сезона-2027/28.
После этого руководство петербургского клуба приняло решение отправить 25-летнего игрока в «Зенит-2».
В этом сезоне РПЛ Круговой сыграл 12 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.
Источник: https://t.me/denzellofficial/600
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Ростов – Кр. Советов
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|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
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|2.03
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|
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|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
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|3.03
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|3.03
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|Г
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Зенит
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|П
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Локомотив
|6
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Александр Соболев
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
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Оренбург
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|1
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