Круговой опубликовал фотографию с Александром Медведевым: «Всем спасибо! Все свободны»

Защитник «Зенита» Данил Круговой в своем Telegram-канале опубликовал фотографию с председателем правления клуба Александром Медведевым.

«Всем спасибо! Все свободны», — написал Круговой.

17 января этого года ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым. Соглашение футболиста с армейским клубом будет действовать до конца сезона-2027/28.

После этого руководство петербургского клуба приняло решение отправить 25-летнего игрока в «Зенит-2».

В этом сезоне РПЛ Круговой сыграл 12 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.