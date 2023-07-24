Радченко — о трансфере Малкома в «Аль-Хиляль»: «Очень хорошая сделка»
Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко в комментарии для «СЭ» оценил трансфер нападающего сине-бело-голубых Малкома в «Аль-Хиляль».
«Очень хорошая сделка. Выгодная и для клуба, и для игрока. Это и есть ведение переговоров, приход к общему знаменателю, — сказал Радченко «СЭ». — Малком — игрок европейского уровня, он хорошо провел свой последний сезон. «Зенит» остался в очень выгодном финансовом положении, учитывая, за какую сумму Малкома покупали из «Барселоны».
Также Радченко ответил на вопрос, не станет ли Малком играть менее ярко в Саудовской Аравии.
«Мы видели много примеров того, как футболисты играли в таких чемпионатах. Вспомним Халка: Япония, Бразилия. Так что все руках Малкома. Думаю, он еще не сказал своего последнего слова. Будем надеяться, что в Саудовской Аравии Малком тоже будет проявлять себя. И позже мы увидим его в хорошем клубе топ-чемпионата», — сказал Радченко.
Нападающий «Зенита» Малком перешел в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро и стал самой дорогой продажей в истории российского чемпионата.
Предыдущий рекорд был установлен семь лет назад, когда китайский «Шанхай Шанган» заплатил «Зениту» 56 миллионов за другого бразильца Халка. Тройку лидеров замыкает еще один экс-зенитовец Леандро Паредес, который обошелся «ПСЖ» в 40 миллионов.
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|И
|В
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|+/-
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1
|Краснодар
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|3-1
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2
|Зенит
|1
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|0
|0
|2-0
|3
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3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
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5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
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Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
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Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1