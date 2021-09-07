Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

TVI24: «Зенит» предлагал 30 миллионов евро за хавбека «Бенфики»

09:50
Рафа Силва. Фото Getty Images
Рафа Силва. Фото Getty Images
Теги:

«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Бенфики» Рафе Силве. Петербургский клуб предложили за 28-летнего футболиста 30 миллионов евро, но получил отказ, сообщает TVI24.

Контракт Рафы Силвы рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2021/2022 португалец принял участие в 7 матчах во всех турнирах и забил 3 гола.

Дополнительная информация:

https://tvi24.iol.pt/videos/desporto/zenit-oferece-30-milhoes-de-euros-ao-benfica-por-rafa/61364dda0cf29ea860675aab

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Одержит ли Россия крупную победу? Рискованный прогноз на матч отбора ЧМ-2022 с Мальтой
Кадры с места поисков ушедших с мужчиной школьниц в Кузбассе
Как Евгений Тепляков ответил на обвинения в хейте студентов
Две школьницы пропали по дороге из школы в Кузбассе
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
9
Офсайд