TVI24: «Зенит» предлагал 30 миллионов евро за хавбека «Бенфики»
09:50
«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Бенфики» Рафе Силве. Петербургский клуб предложили за 28-летнего футболиста 30 миллионов евро, но получил отказ, сообщает TVI24.
Контракт Рафы Силвы рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2021/2022 португалец принял участие в 7 матчах во всех турнирах и забил 3 гола.
Дополнительная информация:
https://tvi24.iol.pt/videos/desporto/zenit-oferece-30-milhoes-de-euros-ao-benfica-por-rafa/61364dda0cf29ea860675aab
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