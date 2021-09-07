TVI24: «Зенит» предлагал 30 миллионов евро за хавбека «Бенфики»

«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Бенфики» Рафе Силве. Петербургский клуб предложили за 28-летнего футболиста 30 миллионов евро, но получил отказ, сообщает TVI24.

Контракт Рафы Силвы рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2021/2022 португалец принял участие в 7 матчах во всех турнирах и забил 3 гола.