Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:09

В «Левски» рассчитывают провести матчи со «Спартаком» и «Уралом» согласно расписанию

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Футболисты «Левски».
Фото ФК «Левски»

Как стало известно «СЭ», в болгарском «Левски» рассчитывают сыграть с российскими командами на тренировочном сборе в ОАЭ. В клубе планируют провести матчи со «Спартаком» и «Уралом» согласно расписанию.

Отмена матча с «Краснодаром» была по инициативе российского клуба и связана с видением нового тренерского штаба.

Ранее болельщики «Левски» протестовали против проведения товарищеских матчей с российскими командами.

16 января RT со ссылкой на Sportal сообщал, что болгарский клуб рассматривает возможность сыграть товарищеские матчи с российскими клубами в цветах украинского флага.

Матч «Левски» со «Спартаком» должен пройти 22 января, с «Уралом» — 31 января.

Футбол
ФК Левски
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Харьковчанин с итальянцем не поделили русскую партнершу? Трагифарс в российских танцах
Дзюба и «Торпедо»: токсичный ветеран или спаситель?
Босфор закрыли для прохода судов из-за севшего на мель сухогруза с Украины
Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
Медведчук призвал к созданию политического движения за мир на Украине
SHAMAN приехал в Донбасс и Новороссию с гастролями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Оренбурга»: «На прошлой неделе выставили счет за Сычевого. Деньги пока что не пришли»

Чернышов не понимает, почему Дзюба остается невостребованным
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости