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Точилин: «Возглавить «Динамо»? Подумал бы, а потом согласился»

Точилин заявил, что согласился бы возглавить «Динамо»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Экс-игрок московского «Динамо» Александр Точилин прокомментировал уход главного тренера команды Сандро Шварца.

«Команда не должна посыпаться после ухода Шварца. Думаю, у руководителей есть кандидатура, кто может его заменить без ущерба для команды и результата. Возможно, будут изменения в составе, с учетом отъезда некоторых легионеров. Ничего с клубом не случится из-за его ухода. У команды стабильная финансовая ситуация», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».

Также специалист ответил на вопрос, является ли Марко Николич подходящим тренером для «Динамо».

«Нет. У Шварца и Николича разные философии. Николич всегда исходил из индивидуальных качеств футболистов. Может, он захочет продолжить выстраивать ту игру, которую ставил Шварц. Если бы мне поступило предложение возглавить клуб? Подумал бы и согласился», — отметил Точилин.

Вчера «Динамо» проиграло «Спартаку» в финале БЕТСИТИ Кубка России со счетом 1:2. Под руководством Шварца команда заняла третье место в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tochilin-vozglavit-dinamo-podumal-by-a-potom-soglasilsya/
Александр Точилин
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ФК Динамо (Москва)
Марко Николич
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