«Ахмат» намерен приобрести одного из лучших бомбардиров чемпионата Греции

Нападающий сборной Греции Эфтимис Кулурис попал в список трансферных интересов «Ахмата», информирует главный тренер клуба Андрей Талалаев.

«Не секрет, что мы ищем нападающего. Зимой был интерес к форварду одного греческого клуба, колумбийцу. Сейчас рассматриваем Кулуриса, одного из лучших бомбардиров чемпионата Греции, все время забивает больше десяти голов за сезон», — цитирует Талалаева Metaratings.ru.

В сезоне-2021/22 26-летний нападающий выступал за греческий «Атромитос». В 32 матчах греческой Суперлиги Кулурис забил 14 голов и отдал 3 голевые передачи.