Агент Языджи: «Ожидаем, что ЦСКА и «Лилль» договорятся как можно скорее»

Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адам Чебеджи рассказал корреспонденту «СЭ» о будущем игрока.

01.06.2022 | Италия — Аргентина

«Между Юсуфом и ЦСКА нет никаких проблем. Мы ожидаем, что ЦСКА и «Лилль» договорятся как можно скорее. Юсуф хочет отдохнуть и сконцентрироваться на следующем сезоне», — сказал Адам «СЭ».

В январе 2022-го ЦСКА арендовал Языджи у «Лилля» до конца сезона-2021/22 во время зимнего трансферного окна. У клуба есть право выкупа 25-летнего турецкого футболиста за 12 миллионов евро.

20 мая агент хавбека подтвердил, что армейцы и «Лилль» ведут переговоры о вероятном трансфере. В сезоне-2021/22 Языджи забил 8 мячей и сделал 2 результативные передачи в 12 матчах за красно-синих.