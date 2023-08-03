Экс-игрок «Локомотива» Камано подписал контракт с «Абхой» из Саудовской Аравии

Бывший полузащитник «Локомотива» Франсуа Камано стал игроком «Абхи» из Саудовской Аравии.

Соглашение 27-летнего гвинейца рассчитано до 2025 года.

Камано в конце июня покинул «Локомотив» после истечения контракта с клубом. Он выступал за железнодорожников с 2020 года. В прошедшем сезоне вингер забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи в 37 матчах во всех турнирах.