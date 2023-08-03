Белых — о работе в «Спартаке»: «Для нас этот вызов — дело чести»

Исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых рассказал, что является страстным болельщиком клуба.

«Фанатам важно, что мне небезразличен «Спартак»? Для нас всех это важно. Не только я, но и новый генеральный директор – Олег Малышев – тоже страстный болельщик со стажем! Для нас этот вызов – дело чести».

Я сотрудничал с его командой, когда пришел в «Авангард». У Олега абсолютно исключительная экспертиза с точки зрения спортивного бизнеса, причем как западного, так и российского. Думаю, таких людей в России единицы. У меня нет никаких сомнений в том, что у него получится успешно управлять «Спартаком», – цитирует Белых Sport24.

Белых приступил к работе исполнительным директором «Спартака» в начале августа. Ранее он работал в хоккейном «Авангарде».