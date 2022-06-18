Кечинов считает, что Зиньковский будет качественным усилением для «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский может перейти в московский клуб.

«Зиньковский будет качественным усилением для «Спартака». Он хороший футболист, в Самаре хорошо себя проявил. Может обыграть, может отдать голевую передачу», — сказал Кечинов «СЭ».

Как стало известно «СЭ», полузащитник Антон Зиньковский отсутствует на сборе «Крыльев Советов», который начался сегодня в Казани.