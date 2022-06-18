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Сегодня, 18:34

Кечинов считает, что Зиньковский будет качественным усилением для «Спартака»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский может перейти в московский клуб.

«Зиньковский будет качественным усилением для «Спартака». Он хороший футболист, в Самаре хорошо себя проявил. Может обыграть, может отдать голевую передачу», — сказал Кечинов «СЭ».

Как стало известно «СЭ», полузащитник Антон Зиньковский отсутствует на сборе «Крыльев Советов», который начался сегодня в Казани.

Антон Зиньковский
Валерий Кечинов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
1
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
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Рубин – Уфа
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ЦСКА – Ростов
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Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

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Ростов

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П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

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Горан Чаушич

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