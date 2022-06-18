Ари заявил, что хотел бы вернуться в Россию

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари заявил, что хотел бы вернуться в Россию.

«Пока ничего конкретного из России не поступало. На данный момент я помогаю своей команде «Форталеза» остаться в третьем дивизионе или попасть во второй, но, конечно, мне хотелось бы вернуться в Россию. Сейчас я не думаю о завершении карьеры, хочу играть как минимум три года», — приводит слова Ари Sport24.

На данный момент Ари выступает за «Атлетико Сеаренсе» из города Форталеза. У него на счету девять матчей и семь голов.

Его соглашение с клубом рассчитано до 31 декабря 2025 года.