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Ари заявил, что хотел бы вернуться в Россию

Читать «СЭ» в
Ари.
Фото Виталий Тимкив

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари заявил, что хотел бы вернуться в Россию.

«Пока ничего конкретного из России не поступало. На данный момент я помогаю своей команде «Форталеза» остаться в третьем дивизионе или попасть во второй, но, конечно, мне хотелось бы вернуться в Россию. Сейчас я не думаю о завершении карьеры, хочу играть как минимум три года», — приводит слова Ари Sport24.

На данный момент Ари выступает за «Атлетико Сеаренсе» из города Форталеза. У него на счету девять матчей и семь голов.

Его соглашение с клубом рассчитано до 31 декабря 2025 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-18-ari-mne-khotelosby-vernutsya-v-rossiyu-ne-dumayu-o-zavershenii-karyery
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