Мартин Араоз, агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ сине-бело-голубых против ЦСКА.

«Сейчас Кассьерра вместе со своей семьей очень хорошо чувствует себя в Петербурге. Он счастлив в «Зените»! Теперь он хочет выиграть еще больше титулов. Матч против ЦСКА — классический матч, не более. Матео знает, как в них играть и приносить победу своей команде», — сказал Араоз «СЭ».

В нынешнем сезоне после четырех туров РПЛ ЦСКА возглавляет турнирную таблицу (10 очков). «Зенит» находится на шестом месте — 8 очков.

Матч 5-го тура чемпионата России между командами пройдет 13 августа. Начало — в 17:00 по московскому времени.