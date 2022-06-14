«Оренбург» выкупил Капленко у «Зенита»

Полузащитник Кирилл Капленко перешел в «Оренбург», сообщает официальный Telegram-канал клуба. 22-летний российский футболист стал игроком оренбуржцев на постоянной основе, в прошлом сезоне он был арендован у «Зенита».

В сезоне-2021/22 Капленко провел 29 матчей за «Оренбург», забил один гол и сделал две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 450 тысяч евро.