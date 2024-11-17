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Орещук: «Не понимаю, что делает Шуманский в ЦСКА»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал ситуацию форварда Артема Шуманского в ЦСКА

«Вообще не понимаю, что делает Шуманский в ЦСКА. Не понимаю, зачем было его покупать. Сумма не маленькая, играть не дают, оценить мы его не можем. Можно было его купить и оставить в аренде в «Арисе», — приводит слова Орещука Legalbet.

19-летний белорус летом перешел в ЦСКА из кипрского «Ариса». С того момента форвард трижды вышел на поле, сыграв за армейцев в общей сложности 12 минут.

Источник: Legalbet
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Артем Шуманский
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