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Погребняк: «После победы над «Динамо» я даже не сомневаюсь в том, что «Урал» останется в РПЛ!»

Погребняк считает, что «Урал» сохранит прописку в РПЛ
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Павел Погребняк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-форвард сборной России Павел Погребняк в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что «Урал» сохранит прописку в Тинькофф РПЛ на следующий сезон.

«Последние две победы «Урала» вселили в команду надежду и уверенность в себе. Три очка в матче с «Динамо» были очень важными для екатеринбуржцев с точки зрения борьбы за выживание. Сохранит ли «Урал» прописку в Тинькофф РПЛ на следующий сезон? После победы в Москве я даже в этом не сомневаюсь! Уверен, что они останутся», — сказал Погребняк «СЭ».

Матч «Урал» — «Спартак» пройдет в субботу, 7 мая. Игра начнется — в 14.00 по московскому времени.

«Урал» с 27 очками занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» — 10-й и 34 балла.

Павел Погребняк
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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