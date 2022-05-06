Погребняк: «После победы над «Динамо» я даже не сомневаюсь в том, что «Урал» останется в РПЛ!»

Экс-форвард сборной России Павел Погребняк в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что «Урал» сохранит прописку в Тинькофф РПЛ на следующий сезон.

«Последние две победы «Урала» вселили в команду надежду и уверенность в себе. Три очка в матче с «Динамо» были очень важными для екатеринбуржцев с точки зрения борьбы за выживание. Сохранит ли «Урал» прописку в Тинькофф РПЛ на следующий сезон? После победы в Москве я даже в этом не сомневаюсь! Уверен, что они останутся», — сказал Погребняк «СЭ».

Матч «Урал» — «Спартак» пройдет в субботу, 7 мая. Игра начнется — в 14.00 по московскому времени.

«Урал» с 27 очками занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» — 10-й и 34 балла.