Капелло: «Не вижу смысла сравнивать Головина и Кварацхелию»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло ответил на вопрос о полузащитнике «Монако» Александре Головине и футболисте «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Какой из экс-игроков РПЛ ярче заиграл в Европе: Кварацхелия или Головин? Не вижу смысла их сравнивать в данном контексте», — цитирует Капелло «РБ Спорт».

Кварацхелия перешел в «Наполи» в 2022 году. В текущем сезоне 23-летний игрок провел 36 матчей за неаполитанцев во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В активе 27-летнего россиянина в этом сезоне 25 матчей, в которых он забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.