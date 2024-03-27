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Капелло: «Не вижу смысла сравнивать Головина и Кварацхелию»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло ответил на вопрос о полузащитнике «Монако» Александре Головине и футболисте «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Какой из экс-игроков РПЛ ярче заиграл в Европе: Кварацхелия или Головин? Не вижу смысла их сравнивать в данном контексте», — цитирует Капелло «РБ Спорт».

Кварацхелия перешел в «Наполи» в 2022 году. В текущем сезоне 23-летний игрок провел 36 матчей за неаполитанцев во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В активе 27-летнего россиянина в этом сезоне 25 матчей, в которых он забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.

Источник: РБ Спорт
Александр Головин
Фабио Капелло
Хвича Кварацхелия
Футбол
РПЛ
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 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
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 Урал 20 5 4 11 19-33 19
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