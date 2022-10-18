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Титов — о Чалове: «Видно, что аренда в Швейцарию не прошла даром»

Экс-футболист «Спартака» Титов считает, что аренда Чалова в «Базеле» пошла ему на пользу
Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-футболист «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил игру форварда ЦСКА Федора Чалова. 24-летний российский игрок оформил дубль в матче 13-го тура РПЛ с красно-белыми (2:2).

— Чалова признали лучшим игроком дерби.

— И это правильно. Двумя голами Федор заслужил право стать лучшим. Тем более «Спартаку» он еще никогда не забивал. Видно, что аренда в Швейцарию не прошла для парня даром — он стал тверже, увереннее. Значит, есть характер. А в дерби это решает все. В «Спартаке» отметил бы Джикию. Это настоящий капитан!

Чалов играл на правах аренды за «Базель» с февраля по конец июня 2022 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей за ЦСКА, забил 10 голов и сделал две результативные передачи.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo;. «Зиньковский — талантище! Ему надо играть». Титов — об ошибке Зобнина, Промесе и прогрессе Чалова
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

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Зенит

 5
И К Ж
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Локомотив

 12 1 3
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Торпедо М

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