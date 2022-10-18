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Титов: «Мне тоже интересно, почему Зиньковский не выходит в основе»

Титов не понимает, почему Абаскаль не выпускает Зиньковского в основе «Спартака»
Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Антон Зиньковский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» заявил, что ему интересно, почему главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль не выпускает хавбека Антона Зиньковского в стартовом составе команды.

— После гола Зиньковского вопрос, почему Абаскаль не выпускает его с первых минут, всплывет с новой силой?

— Мне тоже это интересно. Возможно, тренер не видит его на фланговой позиции, где парень здорово смотрелся в Самаре. Но то, что он талантище, которому обязательно надо играть, сомнению не подлежит. Гол Акинфееву — тому подтверждение.

— Нет ли в пропущенном мяче вины вратаря? Все-таки удар наносился с приличного расстояния.

— Никакой вины Игоря в этом голе нет. Уверен, что ни один вратарь не сумел бы здесь спасти команду. Дело в том, что Антон нанес удар точно по центру мяча, придав ему абсолютно непредсказуемую траекторию полета. К тому же мне показалось, что при этом был еще и небольшой рикошет.

26-летний Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» в июле 2022-го. В текущем сезоне он провел 12 игр за москвичей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo;. «Зиньковский — талантище! Ему надо играть». Титов — об ошибке Зобнина, Промесе и прогрессе Чалова

Антон Зиньковский
Егор Титов
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ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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Спартак

 6
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И К Ж
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