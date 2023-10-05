Титов — о главной проблеме «Спартака»: «Не играют лучшие. До зимы в атаке только Соболев»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов поделился мнением о том, какие проблемы сейчас испытывает московская команда.

«Команда провела три матча без пропущенных голов. И тут — провал в Самаре, где пропустили четыре мяча. Да, где-то не выручил Максименко, но защитники тоже должны помогать друг другу. Но главное — сейчас не играют лучшие. Не буду называть конкретных фамилий, но, к сожалению, в составе играют совсем другие футболисты.

А самая огромная проблема — в том, что до конца зимней части «Спартак» играет практически с одним нападающим, Соболевым. Еще есть Мелешин, но он, увы, не выходит», — приводит слова Титова Sport24.

На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков.