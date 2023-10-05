Агент Идрисси: «Переход в Россию? Мы всегда открыты для предложений»

Агент Аннас Эль Гуш заявил, что вингер «Пачуки» Уссама Идрисси может зимой перейти в «Зенит» или «Краснодар».

«Сейчас Уссама играет в Мексике, но мы всегда открыты для предложений. Я на прямом контакте с «Краснодаром» и «Зенитом», — приводит слова агента «РБ Спорт».

27-летний футболист подписал контракт с «Пачукой» в сентябре 2023 года, соглашение рассчитано до лета 2025. Идрисси сыграл за клуб 2 матча и не отметился результативными действиями.