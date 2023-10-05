Агент Идрисси: «Переход в Россию? Мы всегда открыты для предложений»
Агент Аннас Эль Гуш заявил, что вингер «Пачуки» Уссама Идрисси может зимой перейти в «Зенит» или «Краснодар».
«Сейчас Уссама играет в Мексике, но мы всегда открыты для предложений. Я на прямом контакте с «Краснодаром» и «Зенитом», — приводит слова агента «РБ Спорт».
27-летний футболист подписал контракт с «Пачукой» в сентябре 2023 года, соглашение рассчитано до лета 2025. Идрисси сыграл за клуб 2 матча и не отметился результативными действиями.
Источник: РБ Спорт
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|
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|3
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|
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|5
|3
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|
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|5
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|3
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|
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|5
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|16
|
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|
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|2
|5
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|
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|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
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|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
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|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1
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