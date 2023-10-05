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Сегодня, 08:59

Агент Идрисси: «Переход в Россию? Мы всегда открыты для предложений»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Аннас Эль Гуш заявил, что вингер «Пачуки» Уссама Идрисси может зимой перейти в «Зенит» или «Краснодар».

«Сейчас Уссама играет в Мексике, но мы всегда открыты для предложений. Я на прямом контакте с «Краснодаром» и «Зенитом», — приводит слова агента «РБ Спорт».

27-летний футболист подписал контракт с «Пачукой» в сентябре 2023 года, соглашение рассчитано до лета 2025. Идрисси сыграл за клуб 2 матча и не отметился результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Пачука
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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П
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Квинси Промес

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Маркус Вендел

Зенит

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