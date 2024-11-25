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Сегодня, 11:00

Титов о победе «Спартака» над «Локомотивом»: «Пока это лучшее, что показали красно-белые в сезоне»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Футболисты «Спартака» радуются третьему голу в ворота «Локомотива».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» поделился мнением о победе красно-белых в дерби с «Локомотивом» (5:2).

— Феноменальный первый тайм в исполнении «Спартака»?

— Пока это, наверное, лучшее, что я видел в игре «Спартака» в нынешнем сезоне. Возможно, и сами спартаковцы не ожидали, что первые 25-30 минут сложатся именно так. Ведь до дерби коэффициенты на победу команд были примерно равны. И меня это, не скрою, удивляло.

— Почему?

— Все-таки «Спартак» столкнулся с серьезными кадровыми проблемами в центре защиты. Литвинов пропускал встречу из-за дисквалификации. Писали, что и Бабич не сыграет из-за травмы. Поэтому болельщики красно-белых с некоторым опасением ждали появления в старте связки Дуарте-Абена.

— Но вышел Бабич.

— Да! И это стало приятным сюрпризом. Когда серб в составе, он многих вдохновляет. Хозяева очень быстро начали дерби, к 34-й минуте забив уже три мяча! Хет-трик Угальде. А после перерыва он стал еще и одним из четырех спартаковцев, который оформил покер. Наверное, мог и рекорд установить, но он решил еще и голевой передачей отметиться на Барко. Это уже немного напоминает хоккейный «Спартак», в котором Голдобин, Пашин, Савиков не только сами завершают, но и классно отдают пасы. В любом случае 4+1 за 90 минут — это что-то потрясающее! Поздравляю Угальде с таким показателем. Не только его, но и всех игроков, тренерский штаб и болельщиков.

Игроки &laquo;Спартака&raquo; Манфред Угальде и&nbsp;Наиль Умяров. «У Угальде нет конкурентов. Переход в «Зенит» — выбор Соболева. Для меня он был бы дикостью». Титов — о победе «Спартака»
Егор Титов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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КДК РФС накажет «Спартак» по итогам 16-го тура РПЛ против «Локомотива»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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