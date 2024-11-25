Титов о победе «Спартака» над «Локомотивом»: «Пока это лучшее, что показали красно-белые в сезоне»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» поделился мнением о победе красно-белых в дерби с «Локомотивом» (5:2).

— Феноменальный первый тайм в исполнении «Спартака»?

— Пока это, наверное, лучшее, что я видел в игре «Спартака» в нынешнем сезоне. Возможно, и сами спартаковцы не ожидали, что первые 25-30 минут сложатся именно так. Ведь до дерби коэффициенты на победу команд были примерно равны. И меня это, не скрою, удивляло.

— Почему?

— Все-таки «Спартак» столкнулся с серьезными кадровыми проблемами в центре защиты. Литвинов пропускал встречу из-за дисквалификации. Писали, что и Бабич не сыграет из-за травмы. Поэтому болельщики красно-белых с некоторым опасением ждали появления в старте связки Дуарте-Абена.

— Но вышел Бабич.

— Да! И это стало приятным сюрпризом. Когда серб в составе, он многих вдохновляет. Хозяева очень быстро начали дерби, к 34-й минуте забив уже три мяча! Хет-трик Угальде. А после перерыва он стал еще и одним из четырех спартаковцев, который оформил покер. Наверное, мог и рекорд установить, но он решил еще и голевой передачей отметиться на Барко. Это уже немного напоминает хоккейный «Спартак», в котором Голдобин, Пашин, Савиков не только сами завершают, но и классно отдают пасы. В любом случае 4+1 за 90 минут — это что-то потрясающее! Поздравляю Угальде с таким показателем. Не только его, но и всех игроков, тренерский штаб и болельщиков.