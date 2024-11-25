Титов: «Станкович, в отличие от Абаскаля, не меняет по пять человек в составе»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» отдал должное главному тренеру команды Деяну Станковичу.

— Вернемся к вчерашнему дерби. Все ли решения Станковича по составу сработали?

— Я уже как-то говорил, что Станковичу удалось стабилизировать состав. По сути, он произвел только вынужденную замену в центре обороны — Дуарте вместо Литвинова. А так серб не шарахается из стороны в сторону. Сделал ставку на определенных игроков и продолжает им доверять. Это его отличает явно в лучшую сторону от Абаскаля, который мог менять по пять человек. Порадовала идеальная передача Маркиньоса, которого порой журили. Хотелось бы, чтобы новички играли стабильно. А так в целом мы увидели идеальный тайм. Даже не тайм, а первые 30-35 минут.

— Можно ли сказать, что вчера Умяров «съел» главную звезду «Локо» — Батракова?

— Я бы отметил тут не только Наиля, но и всю команду. Красно-белые большую часть матча провели по-хозяйски! Уверенно! Вся команда сыграла великолепно. Нужно отдать должное тренерскому штабу, который так здорово подготовил подопечных к дерби. Да, минут 15 во втором тайме было тревожно, когда «Локо» возвращался в игру. Но дальше все встало на свои места. Закономерный результат! Знаете, вчера Москва была точно красно-белой! Хоккейный «Спартак» уступал «Витязю» 0:3, 1:4, но в итоге взял верх — 5:4. Видите, в один день и хоккеисты, и футболисты забили по пять (улыбается).